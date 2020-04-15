Столичная полиция попросила москвичей с пониманием отнестись к очередям на вход в метро из-за проверки пропусков

Ведомство также предлагает заранее планировать время поездки и не забывать оформлять пропуск. Соответствующее сообщение появилось на сайте московского Управления МВД.

Пропускной режим в Москве и Подмосковье начал действовать сегодня. Утром на въездах в столицу образовались пробки.

Пассажирам метро пришлось стоять в очередях. Люди, которых не пускали в подземку без проверки документов, вместо соблюдения дистанции были вынуждены стоять в плотных рядах по 30-40 минут.

Мэр Сергей Собянин на это сказал, что в нынешней ситуации подобные очереди это очень критично. Он добавил, что попросил полицию организовать проверки без массового скопления людей.