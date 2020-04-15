Координатор «Синих ведерок» Шкуматов: Забирать авто у водителей за отсутствие пропуска на штрафстоянку «незаконно»

Забирать и отправлять на штрафстоянку авто у водителей за отсутствие пропуска «незаконно». Так считает координатор сообщества «Синие Ведерки» Петр Шкуматов. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее стало известно, что полиция Москвы сможет отправлять на штрафстоянку машины водителей, у которых отсутствуют цифровые пропуска.

«Отправлять машины на штрафстоянку незаконно, потому что в статье 27.13 Кодекса административных правонарушений прописан исчерпывающий перечень поводов для эвакуации. Это нарушение правил дорожного движения и нарушение области благоустройства. Все больше там ничего нет», — сказал Шкуматов.

По его мнению, отбирать машину у здорового человека, оставляя его на дороге, это «беспредел и беззаконие». «Мы все оказались в сложной ситуации, но вместо помощи гражданам они ведут себя классически — мы сейчас запретим бедность, и все станут богатыми, мы сейчас запретим коронавирус, и все станут здоровыми», — отметил он.

В то же время Шкуматов ответил, что технические возможности отслеживать машины без пропусков с помощью камер у ГИБДД есть.