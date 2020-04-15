Барак Обама поддержал вице-президента Джо Байдена в качестве кандидата в руководители государства

Обращение Обамы стало самым резким его политическим высказыванием за все время после ухода из Белого дома. «Выбор Джо Байдена в качество моего вице-президента, был одним из лучших решений в моей жизни», — заявил Барак Обама. И сделал упор на то, что Байден будет правильным выбором для страны в период кризиса на фоне пандемии коронавируса — в то время как президент Трамп и контролируемый республиканцами Сенат заинтересован только в том, чтобы остаться у власти, а не улучшать жизнь в стране, сказал Обама, выступив с самой резкой и прямой критикой Трампа за все этом время.

По его словам, Действующий президент США больше заинтересован в помощи богатым в разгар пандемии, чем среднестатическим американцам. Трамп и республиканцы Сената, заявил Обама, «неоднократно игнорировали принципы верховенства закона, избирательных прав и прозрачности — при помощи пропагандисткого телеканала с небольшим уважением к правде», имея в виду, очевидно, телеканал Fox News.

И самое главное, что Барак Обама обратился к прогрессивным демократам — сторонникам сенатора-социалиста Берни Сандерса, который прекратил президентскую гонку на прошлой неделе, и призвал их поддержать Байдена (сам Сандерс тоже поддержал бывшего вице-президента). В 2016 году Хиллари Клинтон проиграла Трапу в том числе и потому, что ей не хватило голосов демократов из числа сторонников Берни Сандерса, которые из протеста не пошли голосовать на генеральных выборах в ноябре.

Избирательный штаб Дональда Трампа раскритиковал Обаму, заявив, что ему не оставили выбора, вынудив поддержать Джо Байдена.