Власти Москвы продолжат вводить меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин. Ограничения, действующие в связи с пандемией коронавируса, стали серьезным ударом по привычному образу жизни практически для каждого москвича — отметил Сергей Собянин. И заверил, что власти города будут вводить новые меры, чтобы помочь тем, кто попал в трудную ситуацию.

Ранее мэр Москвы подписал несколько указов о поддержке граждан в период самоизоляции. В частности, тем, кто потерял работу из-за коронавируса стали выплачивать пособия по безработице с серьезной региональной доплатой. Программа выплат будет действовать до 30 сентября.

Были увеличены пособия по временной нетрудоспособности. А также пособия на детей в малообеспеченных семьях. Школьники, имеющие право на бесплатное питание, будут обеспечены продуктовыми наборами.

Также по указу мэра людям с хроническими заболеваниями и пенсионерам положена выплата за соблюдение карантина в размере 4 тысяч рублей.