Москвичи раскритиковали столичные власти из-за сегодняшних очередей в метро и пробках на въездах в столицу

В социальных сетях люди пишут, что действия чиновников привели к большому скоплению людей в условиях пандемии, в то время как для снижения риска заражения необходимо увеличивать социальную дистанцию.

В интернете появились многочисленные фотографии очередей на стациях метро, — люди были вынуждены проводить в них до 30-40 минут, ожидая, пока полицейские на входе проверят разрешение на передвижение по городу.

С сегодняшнего дня такие пропуска стали обязательными. Из-за проверок на въездах в город, по сообщению слушателей «Эха Москвы», в пробках пришлось проводить около полутора часов. Так, житель подмосковного Троицка Павел рассказал радиостанции «Эха Москвы», что не успел вовремя отвезти ребенка в больницу.

При этом Павел добавил, что у него пропуск так и не проверили.