Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал исправить ситуацию с утренними очередями

Как выразился градоначальник, подобное скопление людей — критичная ситуация для города.

«Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично», — написал он на странице в «ВКонтакте».

«Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», — написал Собянин.

По его словам, в настоящее время очереди устранены. «Работа нормализована, но в дальнейшем надо переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать»,

— подчеркнул он.