За последние сутки в России подтверждены 3388 случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах, зафиксировано 28 летальных исходов. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. За сутки в России полностью выздоровели 292 человека.

1774 новых случая отмечено в Москве, таким образом, общее число диагнозов в столице составляет по данным на среду 14776. В Московской области 272 новых заболевших, 137 — в Мурманской области, 130 — в Санкт-Петербурге, 108 — в Ленинградской области, 97 — в Коми, отмечается в сообщении штаба.

Единственным регионом России, где пока не зарегистрировано ни одного случая COVID-19, остается республика Алтай, следует из данных штаба.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.