Банки начали повышать минимальный размер первоначального взноса по ипотеке

Таким способом они решили снизить риски в условиях финансового кризиса. В марте и начале апреля как минимум шесть банков из топ-30 увеличили размер первоначального взноса по ипотеке.

Чаще всего речь идет о самых популярных программах — кредитах на покупку готового жилья и новостроек, пишет газета РБК со ссылкой на данные аналитического агентства Frank RG.

В числе первых на повышение взноса пошли «Открытие», «Росбанк» и «Совкомбанк», затем их примеру последовали «Юникредит», «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк». В среднем рост составил около 10 процентных пунктов. Представители некоторых банков объясняют изменение условий стремлением снизить риски с учетом ситуации на финансовых рынках.

Другие же говорят, что решили повысить первоначальный взнос, чтобы обезопасить клиентов с небольшим размером накоплений. При этом некоторые крупные банки утверждают, что не собираются идти по тому же пути и сохранят прежние условия.

После обвала рубля в марте ряд банков также повысил ставки по ипотечным кредитам.