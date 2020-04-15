В первый день действия пропускного режима в Москве на входах в метро образовались очереди

Пассажиры в социальных сетях пишут, что были вынуждены ждать до 30-40 минут из-за массовой проверки разрешений на передвижение по городу. Они публикуют фотографии очередей. На этих кадрах видно, что людям пришлось нарушать рекомендованную социальную дистанцию в полтора метра, которая, как неоднократно подчеркивали чиновники, помогает снизить риск заражения. После утреннего «часа пик» очереди стали сокращаться.

На въездах в город сегодня образовались крупные заторы. Об этом сообщают корреспонденты «Эха Москвы». Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» автомобили стоят в пробках практически на всех крупных магистралях в сторону центра.

О массовых проверках, которые введены с сегодняшнего дня, рассказала начальник пресс-службы МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее столичные и подмосковные власти отмечали, что пропускная система будет вводиться поэтапно, и на первом этапе пропуска будут нужны только при поездках, но не при передвижении пешком.

Информацию о массовых проверках подтвердила начальник пресс-службы.