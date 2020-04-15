Крупные банки стали ужесточать условия по ипотечным кредитам

Они повышают минимальный размер первоначального взноса, который требуется для оформления ссуды. Об этом пишет РБК. Таким образом кредитные организации решили отрезать наименее подготовленных к ипотеке заемщиков.

Одновременно банки стали повышать ставки, — отмечает издание.