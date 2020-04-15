Собянин: Ограничения из-за коронавируса стали серьезным ударом по образу жизни москвичей

Об этом мэр Москвы написал на своем сайте. Он уточнил, что среди проблем, с которыми столкнулись горожане — потеря работы, снижение доходов, срыв сделок из-за прекращения выдачи документов, необходимость изоляции в четырех стенах.

Градоначальник пообещал дополнительные меры социальной поддержки — некоторые категории граждан смогут рассчитывать на выплаты или продуктовые наборы. Так, например, продовольственную помощь обещают школьникам, которые имели право на бесплатное питание.

Выплаты размером в 5 тысяч рублей женщинам, имеющим детей до трех лет, независимо от дохода семьи.