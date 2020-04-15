Столичная полиция собирается отправлять на штрафстоянку машины водителей, которые не оформили цифровые пропуска

Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС. Собеседник агентства уточнил, что Центр организации дорожного движения будет по камерам проверять номера машин, на которые нет пропусков и автоматически выписывать штрафы.

Данные будут передаваться ГИБДД. В случае остановки такой машины ее будут отправлять на штрафстоянку.

Эту информацию ТАСС подтвердили сотрудники ГИБДД, которые сейчас дежурят на въездах в Москву

Между тем, координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов сказал «Эху Москвы», что подобные меры незаконны. Вместе с тем Шкуматов отметил, что техническая возможность отслеживать машины без пропусков с помощью камер у ГИБДД есть.