Госдепартамент США отверг обвинения российского МИДа в несправедливом обращении со школьниками из нашей страны

Речь идет о детях, которые сейчас не могут вернуться на родину. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила во вторник у себя на странице в Facebook, что 74 российских школьника, находящиеся в США по программам обучения, оказались в сложной ситуации — не могут вылететь в Россию, а некоторых принимающая сторона «выставила за дверь».

Захарова заявила, что школьники находятся в США с осени по программе Secondary School Student Program, «курируемой самим Госдепартаментом» и что «МИД России не был поставлен в известность ни о каким программах, предполагающих вывоз школьников в США».

Посольство США в Москве на это ответило Захаровой, что Госдеп не финансирует никакие программы для российских школьников и что в США сейчас находится 51 школьник, в рамках программ, спонсируемых частным сектором.

Пресс-секретарь посольства Ребекка Росс заявила, что несмотря на то, что американское государство не несет никакой финансовой ответственности за эти программы и не покрывает связанные с ними расходы, оно будет продолжать оказывать поддержку и помощь.

Пресс-секретарь посольства подчеркнула, что всю информацию по этому вопросу России предоставили еще два дня назад