Из-за введения пропускного режима в Москве образовались очереди на входах в метро

Социальные сети заполненные фотографиями, на которых видно, что люди в условиях пандемии коронавируса не соблюдают социальную дистанцию.

Ранее чиновники неоднократно подчеркивали, что для снижения риска заражения людям необходимо находиться друг от друга минимум на расстоянии полтора метра.

Сейчас, как пишет газета «Ведомости», ожидание в очереди на вход в метро, где люди вынуждены нарушать правила безопасности, достигает 40 минут.

Причина — в массовой проверке пропусков, которые ввели в столице с сегодняшнего дня. Они необходимы каждому, кто передвигается по городу. Исключение сделано лишь для выхода из дома в магазин, аптеку, прогулки с собакой и выноса мусора.

Из-за проверки пропусков пробки образовались и на дорогах. Из-за большой пробки на въезде в Москву опоздал привезти дочь в больницу слушатель «Эха Москвы» Павел из подмосковного Троицка.

Впрочем, Павел отметил, что пропуск при въезде в городе у него так и не проверили.