Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на арест бывших полицейских по делу журналиста Ивана Голунова

Басманный суд в конце прошлого месяца оставил под стражей до 7-го июня бывших оперативников управления внутренних дел по Западному округу Москвы. Это Игорь Ляховец, Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев. Их задержали в конце января и предъявили обвинение по нескольким статьям по делу журналиста интернет-издания Медуза: превышение должностных полномочий, фальсификация доказательств и незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Бывшие оперативники не признают вину, в том числе они настаивают, что не подбрасывали наркотики Ивану Голунову. Ранее в суде адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил о том, что есть 11 страниц показаний Голунова о причастности фигурантов к совершению преступлений, сообщает интернет-издание МБХ Медиа. Вину признал пятый фигурант, еще один в прошлом оперативник того же УВД Денис Коновалов. Он дал показания против Ляховца, после чего был переведён под домашний арест.

Журналиста Голунова, известного своими расследованиями, задержали в центре Москвы в июне прошлого года. Менее чем через неделю после поддержки коллег из других СМИ и общественности дело закрыли за отсутствием доказательств, а журналиста отпустили из-под домашнего ареста. При этом многие месяцы громкое дело не расследовали.