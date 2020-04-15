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07:00, 15 апреля 2020

В Москве и Подмосковье с сегодняшнего дня необходимо наличие цифрового пропуска для поездок на любом транспорте

Власти ввели данную меру в рамках введенных ограничений из-за коронавируса.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой наисточник, в распоряжении правоохранителей будет специальное приложение, при помощи которого они в онлайн режиме смогут проверить тип пропуска, срок его действия и подлинность. Пропуск в виде цифрового кода надо иметь при себе на мобильном устройстве или в распечатанном виде. Также необходим паспорт. Разрешения надо получать для поездок на работу. Оно будет действовать до 30 апреля. Для медицинских или иных личных целей. Они действуют один день. Штраф за отсутствие разрешения составит 5 тысяч рублей. Пешеходам или велосипедистам пропуск пока не потребуется. Однако необходимо соблюдать введенные ограничения.

ГИБДД с сегодняшнего дня начнет проверять пропуска на въездах в Москву. Об этом в эфире «Первого канала» сказал замначальника 6-го отдела управления охраны общественного порядка ГУВД Росси по Москве Борис Бандура.

Московская полиция уже предупредила о возможных затруднениях в движении на въездах в столицу.



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