В США число случаев заражения коронавирусом превысило 600 тысяч

Скончались более 25,5 тысяч человек, выздоровели 46 тысяч. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который ведет мониторинг распространения COVID-19 в мире, основываясь на официальных данных стран.

Всего в мире насчитывается около 2 миллионов инфицированных, от вызываемых инфекцией осложнений умерло почти 126 тысяч человек.