Они не могут вычислить эту информацию, сообщил в эфире Первого канала председатель столичного парламента Алексей Шапошников. По его словам, дорожные камеры «продолжают фиксировать нарушение правил дорожного движения, не более того».
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве Москвы сообщила о намерении штрафовать автомобилистов за проезд под камерой видеонаблюдений без цифровых пропусков, введенных с сегодняшнего дня для передвижения по Москве и Подмосковью. Сумма штрафа составит 5 тысяч рублей.
В Мосгордуме опровергли возможные штрафы за проезд под камерой на дорогах Москвы без цифрового пропуска
Они не могут вычислить эту информацию, сообщил в эфире Первого канала председатель столичного парламента Алексей Шапошников. По его словам, дорожные камеры «продолжают фиксировать нарушение правил дорожного движения, не более того».