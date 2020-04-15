В Мосгордуме опровергли возможные штрафы за проезд под камерой на дорогах Москвы без цифрового пропуска

Они не могут вычислить эту информацию, сообщил в эфире Первого канала председатель столичного парламента Алексей Шапошников. По его словам, дорожные камеры «продолжают фиксировать нарушение правил дорожного движения, не более того».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве Москвы сообщила о намерении штрафовать автомобилистов за проезд под камерой видеонаблюдений без цифровых пропусков, введенных с сегодняшнего дня для передвижения по Москве и Подмосковью. Сумма штрафа составит 5 тысяч рублей.