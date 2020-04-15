Генсек ООН считает, что сейчас не время сокращать финансирование Всемирной организации здравоохранения

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что сейчас не время сокращать финансирование Всемирной организации здравоохранения. Ее деятельность крайне важна в рамках мировых усилий, направленных на борьбу с коронавирусом. По его словам, ВОЗ, в которой работают тысячи сотрудников, находится на передовой усилий по поддержке государств-членов и проживающих в них сообществ, особенно наиболее уязвимых из них. Таким образом Гуттериш прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования организации на время анализа ее работы по коронавирусу. По мнению главы Белого дома, ВОЗ не справилась со своими функциями и не помогла странам избежать распространения инфекции. Одним из главных проступков ВОЗ Трамп назвал противодействие решению США закрыть границу с КНР.