Генсек ООН считает, что сейчас не время сокращать финансирование Всемирной организации здравоохранения

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что сейчас не время сокращать финансирование Всемирной организации здравоохранения. Ее деятельность крайне важна в рамках мировых усилий, направленных на борьбу с коронавирусом. По его словам, ВОЗ, в которой работают тысячи сотрудников, находится на передовой усилий по поддержке государств-членов и проживающих в них сообществ, особенно наиболее уязвимых из них. Таким образом Гуттериш прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования организации на время анализа ее работы по коронавирусу. По мнению главы Белого дома, ВОЗ не справилась со своими функциями и не помогла странам избежать распространения инфекции. Одним из главных проступков ВОЗ Трамп назвал противодействие решению США закрыть границу с КНР.
2020-04-15T06:30:00+03:00
2020-04-15T06:33:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2625244-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:30, 15 апреля 2020
Загрузка комментариев...