Родственники фигурантов дела «Нового величия» просят перенести заседание из-за коронавируса

Следующее заседание назначено на завтра.

Близкие фигурантов дела «Нового величия» рассчитывают, что председатель Люблинского суда Москвы Ирина Орешкина пойдет им навстречу и отложит предстоящее заседание. Об этом «МБХ медиа» сообщила организатор кампании в поддержку обвиняемых дела Алина Данилина. В своем письме родственники фигурантов ссылаются на указ о режиме изоляции и постановление Верховного суда, предписывающее судам рассматривать дела только безотлагательного характера. Дело «Нового величия» таковым не является. К тому же, обеспечить необходимую социальную дистанцию в 1,5 метра между участниками процесса не удастся. Если же в просьбе о переносе будет отказано, родственники просят обеспечить общедоступную трансляцию с заседания в интернете.

Прения по делу должны были состояться в начале марта, однако по разным причинам, в том числе из-за эпидемии коронавируса, их неоднократно переносили.

Участников движения «Новое величие» обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ