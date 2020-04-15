Дополнительные рейсы для россиян, оставшихся за рубежом, отправятся сегодня из Италии и Таиланда

Борт из Рима организован для жителей Москвы и Московской области. Пока рейс не подтвержден и будет выполнен, если наберется достаточное количество пассажиров. Заявку можно подать на портале Госуслуг, а окончательные списки по принципу «живой очереди» формирует посольство России в Риме. Пока о количестве желающих ничего не известно. Самолет авиакомпании S7 отправится из столицы Таиланда – Бангкока во Владивосток. Интерфакс приводит данные он-лайн табло аэропорта российского города. Информацию подтвердили и в представительстве авиакомпании. При этом точное количество пассажиров рейса не уточняется. В начале апреля эвакуация россиян из-за границы была приостановлена на несколько дней для оценки ситуации, но потом ее возобновили. По оценкам МИД, всего удалось вернуть более 130 тысяч человек.

Накануне 190 россиян были доставлены из Банкогка в Новосибирск. Ранее более двухсот человек из Сеула прилетели в Хабаровск и Владивосток.