Четверо российских школьников, находившихся в США по программам обмена, вылетели в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота»

Об этом сообщил ТАСС и Интерфаксу Игорь Кочан – руководитель общества «Русская молодежь Америки», которое все последние дни поддерживает соотечественников, не выехавших вовремя на родину из-за ограничений авиарейсов в связи с коронавирусом. По его словам, некоторым из детей общество помогло «купить билеты и оплатить багаж».

Ранее в американском посольстве в Москве сообщили, что в Соединенных Штатах в рамках частных программ остается более 50 школьников из России. В ведомстве отметили, что Госдепартамент сейчас работает над тем, чтобы помочь иностранным гражданам вернуться на родину.

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова упрекнула принимающую сторону в том, что та не несет за детей никакой ответственности и не предоставила данных об их местонахождении.

При этом Захарова добавила, что школьников вывезли в США втайне от российских властей. По ее словам, реализация этих программ с МИДом не согласовывалась.