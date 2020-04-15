Поставщик бордюров для столичной мэрии строит инфекционную больницу в Новой Москве

Компания «Крост» участвует в строительстве больницы под Москвой без конкурса, как и другие подрядчики. Его не объявляли с учетом «экстремальной ситуации», пишет «Русская служба Би-би-си». Как сказал источник издания в компании, она работает на стройке «в ноль или даже в минус». Собеседник утверждает, что трех миллиардный контракт на бетонные бордюры никак не связан с тем, что на больницу компании приходится тратить в том числе свои деньги. Группа компаний «Крост» принадлежит Алексею Добашину, который был доверенным лицом Сергея Собянина и Владимира Путина на мэрских и президентских выборах.
2020-04-15T06:45:00+03:00
2020-04-15T06:46:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:45, 15 апреля 2020
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