Вывозной рейс Аэрофлота с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Санкт-Петербург

Оттуда он отправится в Москву. Подавляющее большинство желающих улететь (276 человек) были зарегистрированы на рейс, сообщили в Генконсульстве России в Нью-Йорке. Там отметили, что на борт смогли попасть только жители Москвы, Подмосковья, Санкт — Петербурга и Ленинградской области.