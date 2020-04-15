Вывозной рейс Аэрофлота с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Санкт-Петербург

Оттуда он отправится в Москву. Подавляющее большинство желающих улететь (276 человек) были зарегистрированы на рейс, сообщили в Генконсульстве России в Нью-Йорке. Там отметили, что на борт смогли попасть только жители Москвы, Подмосковья, Санкт — Петербурга и Ленинградской области.
2020-04-15T06:15:00+03:00
2020-04-15T06:17:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:15, 15 апреля 2020
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