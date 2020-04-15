Forbes: Спасение экономики в условиях кризиса из-за коронавируса обойдется российскому бюджету в 520 миллиардов рублей

Из этой суммы 100 миллиардов пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса. В том числе по 20 миллиардов будут стоить отсрочки по страховым взносам на полгода и по налогам для торговых центров. Об этом сообщили журналу Forbes источники, участвовавшие в работе над антикризисным планом. По их данным, на социальную поддержку потратят 300 миллиардов рублей. Из них более половины в мае и июне могут выделить на выплату заработной платы сотрудникам компаний в пострадавших отраслях. На это смогут рассчитывать те организации, которые не будут увольнять людей.