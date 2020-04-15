Столичные таксисты будут проверять у пассажиров пропуска для передвижения по городу с помощью приложения «Помощник Москвы». Оно будет установлено у каждого водителя, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя департамента транспорта Москвы Дмитрия Пронина. По его словам, при заказе машины вводить в мобильных приложениях цифровой код не потребуется. При этом, по дороге автомобиль могут остановить сотрудники полиции для проверки.
2020-04-15T06:15:00+03:00
2020-04-15T06:17:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:15, 15 апреля 2020
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