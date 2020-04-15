Под Мурманском в поселке Белокаменка за сутки у 125 человек обнаружили коронавирус

Все они работники подрядных организаций «Новатэка», который строит там центр крупнотоннажных морских сооружений, пишет «Новая газета». Ранее там же заболел еще 81 рабочий. Таким образом, согласно информации оперштаба, сейчас в Белокаменке 206 инфицированных. Там развернут мобильный госпиталь МЧС, в поселении введён режим ЧС. При этом стройка не останавливается. Рабочие рассказали изданию, что масок и перчаток им не выдали, в наличие только санитайзеры. Режим социальной дистанции не соблюдается. На стройке одновременно находятся от 9 до 11 тысяч вахтовиков из разных регионов России, Беларуси и Турции.