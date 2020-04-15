Результаты мер, принятых для борьбы с коронавирусом будут видны к концу этой, началу следующей недели

Об этом сообщила в эфире «Первого канала» глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас ведомство занимается разработкой методических рекомендаций и инструкций для всех видов бизнеса по выходу из режима самоизоляции. Глава Роспотребнадзора также призвала граждан избегать контактов и оставаться дома. Попова также отметила, что треть россиян от общего числа, зараженных, переносят инфекцию без явных симптомов.

По последним данным, общее число инфицированных COVID-19 в России превысило 21 тысячу, скончались170 человек, почти 1700 выздоровели.