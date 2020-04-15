Сплошной проверки цифровых пропусков в Москве и на въездах в город сегодня не будет

Она начнется в ближайшие дни после отладки системы, сообщил ТАСС источник в оперативных службах. По его словам, это делается, чтобы избежать недоразумений, ошибок и сбоев. Собеседник агентства рассказал, что столичное правительство выдало сотрудникам ГИБДД более пяти тысяч планшетов, с помощью которых они будут проверять у водителей и пассажиров действительность электронных разрешений на передвижение. На некоторых постах будет находиться не только ОМОН Росгвардии, но и сотрудники Московской административной дорожной инспекции.

Сегодня на всех въездах в Москву, как и в предыдущие дни, будет ограничено движение транспорта, так как оно будет осуществляться по одной-двум полосам. Как сообщается, сотрудники ГИБДД будут в первую очередь останавливать машины не с московскими или подмосковными номерами.