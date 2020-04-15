Самолет «Аэрофлота» с американцами на борту прибыл из Шереметьево в Нью-Йорк

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронное табло аэропорта имени Джона Кеннеди. Как ожидается, россияне, желающие вернуться на родину, вылетят из Нью-Йорка в Санкт-Петербург в ночь на четверг по московскому времени. Из Санкт-Петербурга самолет последует в Москву.
2020-04-15T02:04:00+03:00
2020-04-15T02:05:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 15 апреля 2020
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