Самолет «Аэрофлота» с американцами на борту прибыл из Шереметьево в Нью-Йорк

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронное табло аэропорта имени Джона Кеннеди. Как ожидается, россияне, желающие вернуться на родину, вылетят из Нью-Йорка в Санкт-Петербург в ночь на четверг по московскому времени. Из Санкт-Петербурга самолет последует в Москву.