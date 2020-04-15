Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения на время анализа ее работы по коронавирусу. Об этом объявил в ходе брифинга президент США Дональд Трамп. По его словам, ВОЗ не справилась со своими функциями, не предоставила информацию своевременно и не помогла странам избежать распространения инфекции. Он выразил надежду на то, что ВОЗ согласится провести реформы для повышения эффективности работы. Трамп отметил, что готов контактировать по этому вопросу. Кроме того, он предупредил, что США «будут искать альтернативные способы для работы с другими странами по вопросам здравоохранения».