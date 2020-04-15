У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам

Ассоциация электронных денег попросила Банк России разрешить кредитным организациям до 1 июля обслуживать таких клиентов. Об этом рассказал РБК председатель ассоциации Виктор Достов. Он пояснил, что «в нынешних условиях люди могут столкнуться со сложностями в продлении паспорта, а он требуется при каждой явке в отделение. Президент Владимир Путин на прошлой неделе поручил автоматически на три месяца продлить срок действия паспортов. МВД, в свою очередь, решило не привлекать к ответственности россиян с просроченным паспортом. Однако ни законов, ни решений правительства, ни указаний Банка России на этот счет пока нет. В этой связи ряд банков с сегодняшнего дня будут обслуживать клиентов по другим документам.