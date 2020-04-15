В России разработкой вакцины против коронавируса занимаются семь медцентров

Первые результаты уже есть, ожидается, что клинические исследования начнутся в ближайшее время, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что это единственный метод профилактики, который действительно будет 100% работать. Министр также объяснил, почему врачи рассчитывают, что в летнее время будет легче бороться с коронавирусом. По его словам, уйдут сезонные заболевания, такие как грипп, которые могут добавлять неприятностей для медслужбы и населения.