В России разработкой вакцины против коронавируса занимаются семь медцентров

Первые результаты уже есть, ожидается, что клинические исследования начнутся в ближайшее время, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что это единственный метод профилактики, который действительно будет 100% работать. Министр также объяснил, почему врачи рассчитывают, что в летнее время будет легче бороться с коронавирусом. По его словам, уйдут сезонные заболевания, такие как грипп, которые могут добавлять неприятностей для медслужбы и населения.
2020-04-15T01:09:00+03:00
2020-04-15T01:10:02+03:00
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01:09, 15 апреля 2020
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