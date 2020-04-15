Еще 11 человек с коронавирусом умерли в Москве

Их возраст от 48 до 86 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания, в том числе гипертонию, хронический гепатит С, хронический бронхит и сахарный диабет, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, общее количество умерших в столице с диагнозом COVID-19 достигло 106 человек. Свыше 13 тысяч заражены.
2020-04-15T01:08:00+03:00
2020-04-15T01:08:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 15 апреля 2020
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