За их отсутствие будут штрафовать. Как пояснили власти, пропускная система носит заявительный характер, получить его может каждый, но достоверность предоставленных сведений могут проверить. Пропуск представляет собой набор букв и цифр. Первые четыре знака обозначат дату окончания срока действия разрешения, остальные 12 позволят идентифицировать его владельца и цель поездки.
Пропуска делятся на три категории: рабочие – срок их действия — до 30 апреля. Для поездок в медицинские учреждения. Количество таких пропусков в неделю не ограничено.
И для поездок в личных целях. Такое разрешение действует один день, а получить его можно не более двух раз в неделю. В автомобиле пропуск должен быть не только у водителя, но и у каждого пассажира. То же касается поездок на такси. Ходить пешком разрешено без пропуска, но не нарушая установленных правил режима изоляции. Получить пропуск можно через портал mos.ru., с помощью СМС и по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы.
В Москве и области с сегодняшнего дня запрещено ездить на личном и общественном транспорте без цифровых пропусков
За их отсутствие будут штрафовать. Как пояснили власти, пропускная система носит заявительный характер, получить его может каждый, но достоверность предоставленных сведений могут проверить. Пропуск представляет собой набор букв и цифр. Первые четыре знака обозначат дату окончания срока действия разрешения, остальные 12 позволят идентифицировать его владельца и цель поездки.