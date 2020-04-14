Одного из заключенных иркутской колонии, в которой произошел бунт, госпитализировали с переломом позвоночника

По словам главы организации «Сибирь без пыток» Святослава Хроменкова, есть основания полагать, что его травмы не совместимы с жизнью – пишет сайт «МБХ Медиа». Правозащитник попросил следствие провести проверку, так как считает, что осужденный мог пострадать от необоснованного насилия со стороны сотрудников органов, участвовавших в подавлении протеста.

Бунт в ИК-15 вспыхнул на прошлой неделе после того, как один из заключенных обвинил надзирателей в избиениях. По неофициальным данным в ходе беспорядков пострадали около 300 человек, один погиб.

Глава Минюста назвал бунт в ангарской колонии «срежиссированным извне».