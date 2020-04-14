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23:59, 14 апреля 2020

Общественная наблюдательная комиссия проведет сегодня первое заседание штаба по борьбе с коронавирусом в колониях

Оно пройдет в дистанционном формате.

В состав штаба вошли ОНК из нескольких десятков регионов. Как рассказал в понедельник агентству «Интерфакс» глава столичной комиссии Георгий Волков, его задача – чтобы в местах заключения в условиях пандемии не нарушались права человека. Члены ОНК при этом признают: общественный контроль ограничен в условиях карантинных мер, введенных в российских регионах.

Среди вопросов, которые центральный штаб ОНК хочет обсудить на своем первом заседании – насколько велики риски распространения коронавируса в колониях, как осуществлять контроль и как реагировать в новых условиях на обращения людей. В столичной комиссии подчеркивают, что регулярно получают просьбы людей помочь им решить вопросы, в том числе, в борьбе с коронавирусом в колониях и СИЗО.

Ранее целый ряд правозащитников призывал отпустить подозреваемых в нетяжких преступлениях из СИЗО. Они обосновывали это тем, что под домашним арестом защититься от коронавируса будет легче.



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