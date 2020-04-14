РЖД отменяет с сегодняшнего дня 32 поезда из-за пандемии коронавируса

На это решение повлияла не только опасность распространения инфекции. В условиях , когда большинство граждан остаются дома, чтобы не заразиться, спрос на билеты резко упал. Согласно инструкциям РЖД поезд либо отменяют или сокращает периодичность отправления. 32 скорых на время перестанут курсировать и еще 32 будут отправляться реже обычного. Отмена не может коснуться маршрутов, которые проходят через пункты, куда нельзя добраться иначе, чем на поезде. В ряде случаев на других маршрутах добавят остановок, чтобы в такие города или поселки можно было доехать. В РЖД сообщили, что случае повышения спроса, прежнее расписание будет восстановлено в полном объеме.

С 21 марта количество пассажиров, которых перевозит РЖД снизилось на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.