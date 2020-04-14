Власти Москвы и Подмосковья с этого дня вводят пропускной режим из-за распространения коронавируса

Электронный пропуск это специальный код из цифр и букв. Первые 4 знака означают дату окончания срока действия, остальные 12 позволяют определить личность владельца и цель выхода из дома. Такие разрешения потребуются для любых поездок на личном и общественном транспорте, в том числе такси. Будут три категории пропусков: для поездок на работу, посещения медучреждений и других целей. Рабочий выдается до конца месяца, число поездок не ограничено. Тогда как электронный документ для визита в медучреждение, как и для других целей, к примеру, поездки на дачу будет действовать только день, впрочем, его можно неоднократно оформлять через сайт госуслуг. Код нужно сфотографировать или записать и показать полицейскому, если он этого потребует. Военные, чиновники, журналисты, судьи могут передвигаться без пропуска, разъяснили в мэрии. Он как и раньше не потребуется тем, кто вышел в ближайший магазин, аптеку, вынести мусор или погулять с собакой. Пропуск детям до 14-ти лет тоже не нужен. Сегодня же полиция начнет проверять всех водителей при въезде в Москву на наличие пропуска.

Столичные власти отчитались, что за сутки оформили больше трех миллионов пропусков, но почти треть аннулировали из-за недостоверных или некорректных данных. Еще при выдаче разрешений в начале недели у пользователей сразу возникли проблемы с доступом к сайту мэрии. Там это объяснили атакой ботов.