В своем твиттере экс-глава Белого дома написал, что за время работы с Байденом они стали близкими друзьями, а решение назначить его вице-президентом назвал одним из самых лучших.
Ранее кандидатуру Байдена от Демократической партии также поддержал его соперник Берни Сандерс, выбывший из президентской гонки на прошлой неделе.
Бывший президент США Барак Обама поддержал кандидатуру Джо Байдена на пост руководителя страны
В своем твиттере экс-глава Белого дома написал, что за время работы с Байденом они стали близкими друзьями, а решение назначить его вице-президентом назвал одним из самых лучших.