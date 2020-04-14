Бывший президент США Барак Обама поддержал кандидатуру Джо Байдена на пост руководителя страны

В своем твиттере экс-глава Белого дома написал, что за время работы с Байденом они стали близкими друзьями, а решение назначить его вице-президентом назвал одним из самых лучших.

Ранее кандидатуру Байдена от Демократической партии также поддержал его соперник Берни Сандерс, выбывший из президентской гонки на прошлой неделе.