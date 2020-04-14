Спрос на товары для пикника в России во время режима изоляции вырос почти в 30 раз

Почти такой же прирост показали комплектующие для труб, которые применяются при ремонте сантехники – пишет газета «Ведомости» со ссылкой на интернет-магазин «Беру». В исследовании использовались данные о заказах, сделанных в прошедшие две недели.

Как отмечается, среди товаров, спрос на которые упал больше всего оказались женские юбки и мужские визитницы – ими россияне интересуются почти в сто раз меньше.