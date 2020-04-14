МВФ спрогнозировал самый резкий спад мировой экономики со времен Великой депрессии

В докладе Международного валютного фонда говорится, что из-за пандемии мировой ВВП сократится на 3%. Кризис и последующее восстановление могут обойтись экономике планеты в 9 триллионов долларов – это, к примеру, больше, чем совокупный ВВП Германии и Японии. Специалисты надуются на частичное восстановление финансовой стабильности только в следующем году.

По оценкам МВФ российская экономика упадет на 5,5% вместо ожидавшегося почти двухпроцентного роста.