В ближайшие дни дорожные камеры в Москве не будут штрафовать водителей без пропусков

Об этом агентству ТАСС сказал источник в столичной мэрии, комментируя публикацию газеты «Коммерсант».

Она писала, что каждый проезд под камерой без разрешительного документа грозит автовладельцам штрафом в пять тысяч рублей. В Подмосковье, по данным издания маршрут машины будут отслеживать по комплексам фиксации нарушений, а затем останавливать на ближайшем посту ДПС и проверять.

Пропускной режим заработает в городе с завтрашнего дня.