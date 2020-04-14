Об этом агентству ТАСС сказал источник в столичной мэрии, комментируя публикацию газеты «Коммерсант».
Она писала, что каждый проезд под камерой без разрешительного документа грозит автовладельцам штрафом в пять тысяч рублей. В Подмосковье, по данным издания маршрут машины будут отслеживать по комплексам фиксации нарушений, а затем останавливать на ближайшем посту ДПС и проверять.
Пропускной режим заработает в городе с завтрашнего дня.
В ближайшие дни дорожные камеры в Москве не будут штрафовать водителей без пропусков
Об этом агентству ТАСС сказал источник в столичной мэрии, комментируя публикацию газеты «Коммерсант».