Американская газета The New York Times обвинила Россию в дезинформации о происхождении вирусов

Издание утверждает, что Москва на протяжении многих лет распространяет сведения об искусственном характере эпидемий, чтобы подорвать доверие к органам здравоохранения США. Речь, в частности идет о «свином гриппе», лихорадке Эбола и коронавирусе. Так, в феврале Госдеп сообщал, что связанные с Россией аккаунты в социальных сетях якобы распространяют информацию о том, что коронавирус является биологическим оружием ЦРУ и создан для ведения экономической войны. В Российском МИД эти обвинения назвали «намеренным вбросом».
2020-04-14T22:32:00+03:00
2020-04-14T22:32:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 14 апреля 2020
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