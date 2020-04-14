Американская газета The New York Times обвинила Россию в дезинформации о происхождении вирусов

Издание утверждает, что Москва на протяжении многих лет распространяет сведения об искусственном характере эпидемий, чтобы подорвать доверие к органам здравоохранения США. Речь, в частности идет о «свином гриппе», лихорадке Эбола и коронавирусе. Так, в феврале Госдеп сообщал, что связанные с Россией аккаунты в социальных сетях якобы распространяют информацию о том, что коронавирус является биологическим оружием ЦРУ и создан для ведения экономической войны. В Российском МИД эти обвинения назвали «намеренным вбросом».