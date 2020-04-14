Государственная Дума перенесла День окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября

Авторы поправки – депутаты и сенаторы – предложили считать новую дату днем воинской славы. В пояснительной записке они ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, согласно которому, следующий день – 3 сентября – объявляется праздником Победы над Японией. Таким образом, по мнению парламентариев, этот день символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества.

Сейчас 3 сентября отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом.