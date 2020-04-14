Прокурор Москвы пригрозил наказанием таксистам, не проверяющим пропуска у пассажиров

Соответствующее предостережение Денис Попов направил трем крупным компаниям – говорится на сайте надзорного ведомства. О какой ответственности, уголовной или административной, идет речь – не уточняется.

Ранее департамент транспорта пригрозил отключать от агрегаторов тех таксистов, которые не будут проверять у пассажиров цифровые разрешения. Сами пропуска станут обязательными уже с завтрашнего дня. Уточняется, что для проверки таксисты должны будут пользоваться приложением «Помощник Москвы».