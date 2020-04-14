Глава Ставрополя в ответ на критику властей в ситуации с эпидемией, посоветовал гражданам переехать в США

Комментарий, на который отреагировал Андрей Джатдоев, под его видеообращением оставила одна из пользовательниц инстаграма. Она написала, что власти не помогают гражданам во время распространения инфекции, отчего люди вынуждены покидать дома и идти работать вопреки запретам. Как пишет сайт «Открытые медиа», в ответ мэр города предположил, что недовольным гражданам больше понравится жить в Соединенных Штатах, где уже более полумиллиона зараженных и почти 25 тысяч умерших от коронавируса.