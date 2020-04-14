Z Архив новостей новости
5 0 6 878
20:31, 14 апреля 2020

С введением в Москве пропускного режима сервисы такси могут столкнуться с трудностями в проверке подлинности пропусков

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на компанию Gett, агрегатор не имеет ни юридической, ни технической возможности верифицировать подлинность цифрового кода, поэтому вся ответственность ложиться на самого пассажира. Сегодня сервис сообщил о том, что в приложении для заказа такси появится поле, в которое нужно будет ввести номер пропуска.
Ранее столичных таксистов, которые не будут проверять у пассажиров цифровые разрешения, пригрозили отключить от агрегаторов. Как говорится в сообщении пресс-службы Департамента транспорта, сотрудники полиции будут выборочно останавливать автомобили такси.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 апреля Поздравить…

5 353 6 5519 15.04
Новости

Общественный совет при Минобороны обратился с предложением переименовать ст.метро «Пражская» в честь маршала Конева Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель совета Павел Гусев, добавив, что это связано с демонтажем памятника советского полководца в столице Чехии…

5 147 6 6368
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Неудавшийся социалистический рай Две диктатуры душат демократию и стоят на пути к свободе в Венесуэле – диктатура Николаса Мадуро и кубинская диктатура «Острова Свободы», как по привычке мы называем Кубу…

5 123 6 13843 13.04
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Ковчег Феликса Дектора Слезы сглатываю. Оплакиваем Феликса Дектора. Для многих из них он стал ориентиром и поводырем. Я в их числе. Каждая встреча с Феликсом, каждая беседа с ним была приобщением к высшим сферам, приподнимала над обыденностью…

5 146 6 16981 12.04
Блоги

+ Владимир Путин: Мы думаем над следующими шагами поддержки экономики Владимир Путин: Мы думаем над следующими шагами поддержки экономики Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета…

5 57 6 8339 14.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Коронавирус. Чем все закончится (уроки 100-летней давности) В условиях национального бедствия рано или поздно на первый план выходит вопрос о власти. Народ начинает искать виновных в своих несчастьях и находит их в действующей власти…

5 95 6 14445 15.04
Новости

В Кремле не видят ничего противозаконного в высказываниях Кадырова по поводу журналистов «Новой газеты» Д.Песков подчеркнул, что в Кремле «не считают необходимым» давать официальный ответ на обращение Рамзана Кадырова…

5 46 6 7251
Голосование
Правильно ли сделал мэр Москвы, закрыв вход на кладбища?
5 40 6 6397 10.04
Новости

РБК: В Кремле приняли решение перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату Накануне, как сообщалось, с соответствующей просьбой к президенту Владимиру Путину обратились ветеранские организации…

5 32 6 5064
Новости

Полковник Росгвардии задержан в Подмосковье по подозрению в вымогательстве почти 20 миллионов рублей Подробности пока не приводятся…

5 31 6 5315
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Что касается волонтерства, то я собираюсь этим заниматься не для описания, а для борьбы с неврозом. Понимаете, невыносимо сидеть сложа руки; хочется хотя бы подносить патроны, таскать какие-то снарядные ящики…

5 117 6 21116 10.04
#слушать 01:48:47 8читать ;смотреть $скачать 24.9 МБ
Новости

Житель Новокузнецка обматерил мэра города в ответ на просьбу соблюдать режим изоляции Глава города в свою очередь назвал это вопиющим примером того, что не все понимают всю серьёзность ситуации…

5 30 6 5584
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Очереди устранены. Работа нормализована Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать…

5 124 6 23406 15.04
Блоги

Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...

5 397 6 75690 06:55
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

От трагедии к фарсу Газеты стран Евросоюза пестрят инсинуациями о ситуации с коронавирусом в России — дескать, Москва скрывает правду о масштабах эпидемии, тесты в нужном количестве не проводятся, а эффективная помощь нуждающимся не оказывается…

5 39 6 7616 10.04
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Помогли стороннику «антимайдана» из Одессы получить российское гражданство В 2013-м Виталий выступил на местном телевидении против «евромайдана». После этого на него и его клуб посыпались оскорбления со стороны националистов. А уже через 2 года его арестовала СБУ…

5 39 6 7731 14.04

Популярное за неделю

Новости

Число зараженных коронавирусом в РФ достигло 27 938, за сутки выросло на 3448 Впервые за долгое время меньше половины новых случаев пришлось на Москву….

5 37 6 22170
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди, которые лечатся пантами марала, вешают на себя антивирусные бейджи, считают, что из России вывозят генетический материал, чтобы сделать оружие против русских, — на каком уровне они будут бороться против коронавируса?..

5 147 6 130074 11.04
#слушать 50:03 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование

3246912
«Печенеги терзали ее, половцы…» (выдающиеся образцы российского судебного красноречия):
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 8 6 13471 12.04
Блоги

Леонид Гозман политик

Хроники конца власти Путина — первый дезертир Нормальным ответом было бы что-то вроде того, что есть, мол, регламент подготовки выступлений президента, участвуют разные люди, а окончательный выбор, что говорить, а что нет, делает сам президент. В общем, не ваше дело!..

5 244 6 330786 09.04
Блоги

Тихон Дзядко главный редактор телеканала «Дождь»

+ «Еще не вечер». Михаил Ходорковский «Еще не вечер». Михаил Ходорковский Почему власти не выделяют достаточное количество денег на помощь народу и бизнесу? Почему президент Путин не берет на себя ответственность за коронавирусный кризис?..

5 69 6 159398 14.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8457411
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4449675

Сегодня в эфире