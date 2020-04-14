С введением в Москве пропускного режима сервисы такси могут столкнуться с трудностями в проверке подлинности пропусков

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на компанию Gett, агрегатор не имеет ни юридической, ни технической возможности верифицировать подлинность цифрового кода, поэтому вся ответственность ложиться на самого пассажира. Сегодня сервис сообщил о том, что в приложении для заказа такси появится поле, в которое нужно будет ввести номер пропуска.

Ранее столичных таксистов, которые не будут проверять у пассажиров цифровые разрешения, пригрозили отключить от агрегаторов. Как говорится в сообщении пресс-службы Департамента транспорта, сотрудники полиции будут выборочно останавливать автомобили такси.