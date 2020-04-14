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20:31, 14 апреля 2020

Столичные власти начали принимать заявки на субсидии от бизнеса, пострадавшего от эпидемии

Из сообщения на сайте мэрии следует, что предпринимателям компенсируют расходы на их участие в выставках, рекламу в интернете и оплату услуг сервисов доставки еды. Максимальный размер субсидии не может превышать половину понесенных затрат и ограничен суммой 700 тысяч рублей. Сама компенсация предлагается в рамках специального пакета мер по поддержке малого бизнеса, анонсированного городскими властями еще в начале месяца.



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