Столичные власти начали принимать заявки на субсидии от бизнеса, пострадавшего от эпидемии

Из сообщения на сайте мэрии следует, что предпринимателям компенсируют расходы на их участие в выставках, рекламу в интернете и оплату услуг сервисов доставки еды. Максимальный размер субсидии не может превышать половину понесенных затрат и ограничен суммой 700 тысяч рублей. Сама компенсация предлагается в рамках специального пакета мер по поддержке малого бизнеса, анонсированного городскими властями еще в начале месяца.
2020-04-14T20:31:00+03:00
2020-04-14T20:31:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 14 апреля 2020
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