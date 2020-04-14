Алекснадр Затуливетров, ранее рассказавший о планах возобновить работу 15 апреля, сказал, что на его банковскую карту пришли 200 тысяч рублей с пометкой «на штраф». Бизнесмен отметил, что жест незнакомца заставил его переосмыслить свои идеи. По словам Затуливетрова, на завтра в его ресторане было забронировано уже около 200 мест, однако теперь он призвал всех не приходить в заведение, чтобы не подвергать себя опасности.
Ресторатор грозил открыть рестораны если в городе не будет введен режим ЧС. По его мнению, властям следует ужесточить режим изоляции.
Петербургский ресторатор, угрожавший открыть свои заведения во время карантина, отказался от этой идеи
Алекснадр Затуливетров, ранее рассказавший о планах возобновить работу 15 апреля, сказал, что на его банковскую карту пришли 200 тысяч рублей с пометкой «на штраф». Бизнесмен отметил, что жест незнакомца заставил его переосмыслить свои идеи. По словам Затуливетрова, на завтра в его ресторане было забронировано уже около 200 мест, однако теперь он призвал всех не приходить в заведение, чтобы не подвергать себя опасности.