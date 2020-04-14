Петербургский ресторатор, угрожавший открыть свои заведения во время карантина, отказался от этой идеи

Алекснадр Затуливетров, ранее рассказавший о планах возобновить работу 15 апреля, сказал, что на его банковскую карту пришли 200 тысяч рублей с пометкой «на штраф». Бизнесмен отметил, что жест незнакомца заставил его переосмыслить свои идеи. По словам Затуливетрова, на завтра в его ресторане было забронировано уже около 200 мест, однако теперь он призвал всех не приходить в заведение, чтобы не подвергать себя опасности.

Ресторатор грозил открыть рестораны если в городе не будет введен режим ЧС. По его мнению, властям следует ужесточить режим изоляции.